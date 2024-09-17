Неназванный гражданин Франции, который приехал на Украину для участия в военных действиях, рассказал WSJ, что Райан Уэсли Раут помог ему получить место в украинском армейском подразделении. Француз утверждает, что американец был зол на Трампа из-за того, что тот «пытался договориться о сделке с Путиным вместо того, чтобы действительно поддержать Украину». По словам бывшей сотрудницы ЦРУ Сары Адамс, среди волонтеров на Украине Раут «был известен как мошенник и своего рода псих». Он утверждал, что сотрудничал с украинским правительством для вербовки иностранных бойцов, но это не так, заверила Адамс.