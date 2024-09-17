Подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина и Ким Чен Ына

Женщина за время своей работы составила список людей, чье поведение показалось ей «хищническим» и «антисоциальным». Райан Уэсли Раут был первым в этом списке. При первой их встрече в Киеве он показался ей эксцентричным, но не опасным, однако за последующие «десятки встреч» ее мнение изменилось. По словам женщины, он говорил о желании убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и президента США Джо Байдена. Медсестра не смогла вспомнить, угрожал ли американец последним двум политикам.
Неназванный гражданин Франции, который приехал на Украину для участия в военных действиях, рассказал WSJ, что Райан Уэсли Раут помог ему получить место в украинском армейском подразделении. Француз утверждает, что американец был зол на Трампа из-за того, что тот «пытался договориться о сделке с Путиным вместо того, чтобы действительно поддержать Украину». По словам бывшей сотрудницы ЦРУ Сары Адамс, среди волонтеров на Украине Раут «был известен как мошенник и своего рода псих». Он утверждал, что сотрудничал с украинским правительством для вербовки иностранных бойцов, но это не так, заверила Адамс.
Reuters пишет, что Райан Уэсли Раут провел почти 12 часов на поле для гольфа в ожидании Дональда Трампа. При этом о том, что политик туда приедет, публично не объявлялось, и неизвестно, знал ли подозреваемый о его планах. Стрелка обнаружили, когда один из проверявших поле для гольфа агентов Секретной службы увидел ствол винтовки, «торчащий из кустов в нескольких сотнях ярдов» от Трампа. После нескольких выстрелов Рауту удалось скрыться, его задержали примерно через 40 минут, когда он пытался уехать на машине с ворованными номерами.
Попытка покушения была осуществлена вечером 15 сентября. Суд предъявил Райану Уэсли Рауту обвинения по двум пунктам, связанным с хранением оружия. Слушание по заключению подозреваемого под стражу назначено на понедельник, 23 сентября. ФБР также изучает данные о вербовке им людей для ВСУ.