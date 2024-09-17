Школьника, напавшего на одноклассников в Челябинске, не накажут уголовно

Сам факт обучения в коррекционной школе говорит о наличии проблем с воспитанием и развитием у нападавшего, добавил Хаминский. Он предположил, что будет решаться вопрос о помещении Романа в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Подобные учреждения специально создаются для обучающихся с общественно опасным поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода. В течение рассмотрения вопроса и принятия решения мальчик будет находиться в одном из центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.