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Школьника, напавшего на одноклассников в Челябинске, не накажут уголовно

На момент преступления ему исполнилось только 13 лет, напоминают юристы.

Подросток, напавший на одноклассников с молотком и ножом в школе № 68, не подлежит уголовной ответственности, поскольку ему еще не исполнилось 14 лет. Оценку происшествию дал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Российское уголовное законодательство предусматривает наступление уголовной ответственности с 16 лет, по отдельным составам к уголовной ответственности можно привлечь несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет. Учитывая, что школьнику, совершившему нападение на одноклассников и педагогов в Челябинске, на момент совершения преступления исполнилось только 13 лет, к уголовной ответственности он не будет привлечен в любом случае», — пояснил он.

Сам факт обучения в коррекционной школе говорит о наличии проблем с воспитанием и развитием у нападавшего, добавил Хаминский. Он предположил, что будет решаться вопрос о помещении Романа в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Подобные учреждения специально создаются для обучающихся с общественно опасным поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода. В течение рассмотрения вопроса и принятия решения мальчик будет находиться в одном из центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, в понедельник, 16 сентября 2024 года, коррекционную школу № 68 атаковал учащийся в ней 13-летний Роман. Правозащитники предполагают, что он мог участвовать в опасной онлайн-игре.