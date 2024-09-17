Суд не рассмотрел жалобу Галкина на отказ снять с него статус иноагента

Дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия на YouTube. В своем заявлении в мае текущего года она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).