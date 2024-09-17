Суд не рассмотрел жалобу Галкина на отказ снять с него статус иноагента

«Отказано в передаче жалобы и представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в карточке, опубликованной на сайте суда.
Ранее, 15 сентября, из документа Мосгорсуда стало известно об антироссийской пропаганде на зарубежных концертах Галкина. Отмечается, что на территории иностранных государств он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Российской Федерации. Также юморист распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции.
До этого, 23 июля, Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов. До этого он подавал жалобы в суды в апреле и мае 2023 года, в обоих случаях его жалобы не были удовлетворены.
Минюст признал Галкина иноагентом 16 сентября 2022 года. Причиной такого решения стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».
Дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия на YouTube. В своем заявлении в мае текущего года она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).