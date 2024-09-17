Алаудинов сообщил об уничтожении пехоты и дронов ВСУ в Курской области

«Покрошили пехоту, которая пыталась закрепиться на нескольких участках. У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сказал он на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
На том же направлении бойцы спецназа сбили несколько украинских беспилотников, а также уничтожили самоходную артиллерийскую установку и машину, уточнил Алаудинов. Помимо этого противник понес потери при попытке прорваться в направлении Веселого.
Ранее в этот день Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Снагость в Курской области. Вытеснить украинских военных помогла профессиональная работа подразделения Воздушно-десантных войск группировки войск «Север».
Накануне военнослужащие Росгвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий уничтожили в Курской области группу боевиков ВСУ. В свою очередь группировка войск «Север» в понедельник ликвидировала танк ВСУ в приграничном районе региона.