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Алаудинов сообщил об уничтожении пехоты и дронов ВСУ в Курской области

Уничтожено скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась закрепиться на суджанском направлении в Курской области. Об этом 17 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«Покрошили пехоту, которая пыталась закрепиться на нескольких участках. У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сказал он на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

На том же направлении бойцы спецназа сбили несколько украинских беспилотников, а также уничтожили самоходную артиллерийскую установку и машину, уточнил Алаудинов. Помимо этого противник понес потери при попытке прорваться в направлении Веселого.

Ранее в этот день Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Снагость в Курской области. Вытеснить украинских военных помогла профессиональная работа подразделения Воздушно-десантных войск группировки войск «Север».

Накануне военнослужащие Росгвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий уничтожили в Курской области группу боевиков ВСУ. В свою очередь группировка войск «Север» в понедельник ликвидировала танк ВСУ в приграничном районе региона.