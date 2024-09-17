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В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья обнаружено, сообщает Амурский центр гражданский защиты и пожарной безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейском округе. Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — говорится в сообщении.

По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. В ЕДДС округа РИА Новости пояснили, что местность, где пропал вертолет — болотистая. А срабатывание аварийного маяка означает, что произошла нештатная ситуация и экипаж подал сигнал и возможно совершил аварийную посадку.

Поиски вертолёта ведут две наземные группы золотодобывающей компании «ХЭРГУ» и спасатели Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра. Также спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности привлекли к поискам около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8.

Возбуждено уголовное дело «нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна». Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.