СКР опубликовал кадры задержания бывшего адвоката Пашаева

О его задержании стало известно сегодня, 17 сентября. По версии СКР, бывший адвокат за деньги обещал освободить от ответственности блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате 905 млн руб. налогов, и ее мужа Алексея. Следствие утверждает, что Эльман Пашаев получил от Блиновского «денежные средства в особо крупном размере», сумма неизвестна. СКР считает, что Алексей Блиновский является пособником своей жены, но расследование в отношении него приостановили в связи с его участием в военной операции.