О его задержании стало известно сегодня, 17 сентября. По версии СКР, бывший адвокат за деньги обещал освободить от ответственности блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате 905 млн руб. налогов, и ее мужа Алексея. Следствие утверждает, что Эльман Пашаев получил от Блиновского «денежные средства в особо крупном размере», сумма неизвестна. СКР считает, что Алексей Блиновский является пособником своей жены, но расследование в отношении него приостановили в связи с его участием в военной операции.
СКР опубликовал кадры задержания бывшего адвоката Пашаева
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым после его задержания. Ролик длится 17 секунд, сначала Пашаеву говорят о подозрении в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После этого его заводят в здание, а затем спрашивают, ознакомился ли он с текстом, предположительно, обвинения. Он отвечает утвердительно.