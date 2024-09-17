Санду застала землетрясение в прямом эфире

Землетрясение произошло в тот момент, когда находившаяся в студии Санду завершала интервью в прямом эфире и только что закончила отвечать на последний вопрос. На протяжении примерно пяти секунд было заметно, как трясется помещение.
Трансляция программы не прерывалась, Санду и корреспондент заметно испугались, но толчки быстро закончились. «Ух ты, это у нас премьера землетрясения в прямом эфире», — сказала ведущая после того, как продолжавшиеся несколько секунд толчки стихли.
«Кажется так», — ответила, Санду, которая баллотируется на второй срок в ходе предстоящих 20 октября выборов главы государства. После чего журналист завершила передачу, выразив надежду, что «это было хорошее предзнаменование».
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в 17.40 по мск в округе Бузэу соседней Румынии, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли. Толчки ощущались в Молдавии и Приднестровье.