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Санду застала землетрясение в прямом эфире

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Землетрясение в Румынии, толчки которого ощущались в Молдавии, застало президента Майю Санду в прямом эфире общественного телеканала Moldova 1.

Источник: AP 2023

Землетрясение произошло в тот момент, когда находившаяся в студии Санду завершала интервью в прямом эфире и только что закончила отвечать на последний вопрос. На протяжении примерно пяти секунд было заметно, как трясется помещение.

Трансляция программы не прерывалась, Санду и корреспондент заметно испугались, но толчки быстро закончились. «Ух ты, это у нас премьера землетрясения в прямом эфире», — сказала ведущая после того, как продолжавшиеся несколько секунд толчки стихли.

«Кажется так», — ответила, Санду, которая баллотируется на второй срок в ходе предстоящих 20 октября выборов главы государства. После чего журналист завершила передачу, выразив надежду, что «это было хорошее предзнаменование».

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник в 17.40 по мск в округе Бузэу соседней Румынии, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли. Толчки ощущались в Молдавии и Приднестровье.