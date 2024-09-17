Санду застала землетрясение в прямом эфире

Трансляция программы не прерывалась, Санду и корреспондент заметно испугались, но толчки быстро закончились. «Ух ты, это у нас премьера землетрясения в прямом эфире», — сказала ведущая после того, как продолжавшиеся несколько секунд толчки стихли.