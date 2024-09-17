Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 400 тысяч омичей уже привились от гриппа

Более 173 тысяч привитых из этого числа — дети.

Источник: Комсомольская правда

Омский Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости по региону. По данным ведомства, на территории Омской области преобладают вирусы негриппозной этиологии и коронавирусная инфекция.

За прошедшую неделю доля переболевших вирусами негриппозной этиологии составила 83,3%, а новой коронавирусной инфекцией — 16,7%.

В Роспотребнадзоре также добавили, что сейчас в регионе активно проходит вакцинация населения.

«Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что вакцинироваться против гриппа. Прививки оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», — рассказали в ведомстве.

Сейчас в Омской области привито уже более 399 тыс. человек, среди которых более 173 тыс. — дети.

Прививку против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы, а также в медицинских центрах, имеющих лицензию.