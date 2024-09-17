ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале

«Федеральной службой безопасности России в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статье 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, являвшегося агентом главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», — говорится в сообщении.
Как пояснило ведомство, террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся «для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области».
«При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — отмечается в релизе.
На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяты инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности, добавили в ФСБ.