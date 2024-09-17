ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале

На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяты инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.