Горящий в Городецком округе полигон ТБО заваливают грунтом

В Городецком округе Нижегородской области продолжается тушение пожара на мусорном полигоне. Площадь пожара остается та же — 35 000 кв.м. Но, по словам главы МСУ округа Александра Мудрова очагов открытого горения стало меньше, сообщает «Городец ТВ».
Пожар переходит в тление, которое происходит в глубине карты, что затрудняет работу по тушению огня водой. В результате принято решение заваливать карты грунтом.
В тушении огня помогали несколько групп добровольцев, которые сменяли друг друга. На 17 сентября требуется одна волонтерской группа, которая будет работать на мотопомпах.