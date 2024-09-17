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Горящий в Городецком округе полигон ТБО заваливают грунтом

На тушении мусорного полигона будет задействована группа добровольцев.

Источник: Правительство Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области продолжается тушение пожара на мусорном полигоне. Площадь пожара остается та же — 35 000 кв.м. Но, по словам главы МСУ округа Александра Мудрова очагов открытого горения стало меньше, сообщает «Городец ТВ».

Пожар переходит в тление, которое происходит в глубине карты, что затрудняет работу по тушению огня водой. В результате принято решение заваливать карты грунтом.

В тушении огня помогали несколько групп добровольцев, которые сменяли друг друга. На 17 сентября требуется одна волонтерской группа, которая будет работать на мотопомпах.

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