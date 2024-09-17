Горящий в Городецком округе полигон ТБО заваливают грунтом

В Городецком округе Нижегородской области продолжается тушение пожара на мусорном полигоне. Площадь пожара остается та же — 35 000 кв.м. Но, по словам главы МСУ округа Александра Мудрова очагов открытого горения стало меньше, сообщает «Городец ТВ».