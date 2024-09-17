Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-председателя Ленинского суда Ростова этапировали в Москву

Бывшего председателя Ленинского суда Ростова арестовали и этапировали в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону этапировали в СИЗО в Москве после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— ВККС дала разрешение на арест. Подозреваемый арестован и уже этапируется в СИЗО в Москве, — прокомментировал собеседник агентства.

Просьба о разрешении на заключение под стражу поступила от СК России.

Напомним, ранее Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении задержанного по трем эпизодам статьи «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ).