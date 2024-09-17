Экс-председателя Ленинского суда Ростова этапировали в Москву

Экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону этапировали в СИЗО в Москве после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— ВККС дала разрешение на арест. Подозреваемый арестован и уже этапируется в СИЗО в Москве, — прокомментировал собеседник агентства.
Просьба о разрешении на заключение под стражу поступила от СК России.
Напомним, ранее Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении задержанного по трем эпизодам статьи «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ).