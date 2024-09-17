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В Усольском кадетском корпусе пьяный замначальника кидал страйкбольные гранаты

В выходные в Усольском кадетском корпусе произошло ЧП: нетрезвый заместитель руководителя учебного заведения кидал страйкбольные гранаты на территории. Родители курсантов указали, что учитель также угрожал детям оружием.

Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов прокомментировал ситуацию. Глава минобра утверждает, что стрельбы в на территории корпуса не было.

Родители написали в телеграм-канал губернатора Игоря Кобзева о том, что в День здоровья пьяный замначальника училища кинул в казарму, где находились кадеты, страйкбольную гранату. Двое детей получили травмы. Роме этого, мужчина кинул несколько таких же снарядов на территории корпуса, а потом угрожал детям убийством, показывая травматический пистолет. Стрелял мужчина уже за территорией училища. Дети очень напуганы, по словам родителей, их и сотрудников заставляют молчать.

Максим Парфёнов заявил, что в Усольском кадетском корпусе были «антипедагогические действия одного из сотрудников», совершённые 13 сентября. Подобное недопустимо, но о стрельбе в присутствии детей «речи не идёт».

В Усольском кадетском корпусе началась внеплановая проверка минобра. Свои проверки проводят уполномоченный по правам ребёнка в регионе и следком Приангарья. Официальных комментариев силовики пока не дают.

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