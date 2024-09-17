В Усольском кадетском корпусе пьяный замначальника кидал страйкбольные гранаты

Родители написали в телеграм-канал губернатора Игоря Кобзева о том, что в День здоровья пьяный замначальника училища кинул в казарму, где находились кадеты, страйкбольную гранату. Двое детей получили травмы. Роме этого, мужчина кинул несколько таких же снарядов на территории корпуса, а потом угрожал детям убийством, показывая травматический пистолет. Стрелял мужчина уже за территорией училища. Дети очень напуганы, по словам родителей, их и сотрудников заставляют молчать.