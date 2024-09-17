В Усольском кадетском корпусе пьяный замначальника кидал страйкбольные гранаты

Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов прокомментировал ситуацию. Глава минобра утверждает, что стрельбы в на территории корпуса не было.
Родители написали в телеграм-канал губернатора Игоря Кобзева о том, что в День здоровья пьяный замначальника училища кинул в казарму, где находились кадеты, страйкбольную гранату. Двое детей получили травмы. Роме этого, мужчина кинул несколько таких же снарядов на территории корпуса, а потом угрожал детям убийством, показывая травматический пистолет. Стрелял мужчина уже за территорией училища. Дети очень напуганы, по словам родителей, их и сотрудников заставляют молчать.
Максим Парфёнов заявил, что в Усольском кадетском корпусе были «антипедагогические действия одного из сотрудников», совершённые 13 сентября. Подобное недопустимо, но о стрельбе в присутствии детей «речи не идёт».
В Усольском кадетском корпусе началась внеплановая проверка минобра. Свои проверки проводят уполномоченный по правам ребёнка в регионе и следком Приангарья. Официальных комментариев силовики пока не дают.