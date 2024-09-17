Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На газоне у дома найден труп уфимца

В уфимском микрорайоне Дема ночью 17 сентября на газоне у жилого дома по улице Правды нашли тело местного жителя.

Он получил травмы, характерные при падении с высоты. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Последним оставалось констатировать смерть уфимца.

«По факту смерти мужчины Ленинским межрайонным следственном отделом по Уфе СУ СКР по РБ проводится проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — дали комментарий в пресс-службе регионального следственного управления.

Возможной причиной случившегося стал добровольный уход из жизни.

несчастный случай