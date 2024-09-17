На газоне у дома найден труп уфимца

«По факту смерти мужчины Ленинским межрайонным следственном отделом по Уфе СУ СКР по РБ проводится проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — дали комментарий в пресс-службе регионального следственного управления.