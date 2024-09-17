Глава СКР заинтересовался обстоятельствами массовой драки в центре Перми

В социальных сетях распространилась информация о массовой драке в Перми. Мигранты-охранники одного из развлекательных заведений города не пропустили местного жителя, что спровоцировало потасовку с использованием перцового баллончика. Инцидент случился, предположительно, в выходные возле заведения «Кама» на улице Сибирской.