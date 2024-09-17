Глава СКР заинтересовался обстоятельствами массовой драки в центре Перми

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе проверки обстоятельств массовой драки в центре Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
В социальных сетях распространилась информация о массовой драке в Перми. Мигранты-охранники одного из развлекательных заведений города не пропустили местного жителя, что спровоцировало потасовку с использованием перцового баллончика. Инцидент случился, предположительно, в выходные возле заведения «Кама» на улице Сибирской.
«По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по статье “Хулиганство”. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в ведомстве.