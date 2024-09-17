В Екатеринбурге суд приговорил к колонии южан, устроивших стрельбу в «Гринвиче»

Ленинский районный суд вынес приговор южанам, стрелявшим в торговом центре «Гринвич». Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова устроили перестрелку в ноябре 2023 года. Мужчин признали виновными по ч.2 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство, с применением оружия, группой лиц».
— Назначить им наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с хранением и ношением огнестрельного оружия на срок три года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказали в инстанции.
На данный момент приговор не вступил в законную силу. Мужчины могут подать апелляцию.
По версии следствия, обвиняемые устроили перестрелку из травматического оружия с резиновыми пулями в ТЦ «Гринвиче» рядом с кафе Boho Coffee. Они стреляли из пистолетов марки Sig Sauer и Хорхе. Причиной конфликта стали «личные неприязненные отношения».