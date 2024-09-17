В Екатеринбурге суд приговорил к колонии южан, устроивших стрельбу в «Гринвиче»

— Назначить им наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с хранением и ношением огнестрельного оружия на срок три года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказали в инстанции.