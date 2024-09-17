Все летевшие на борту разбившегося вертолета в Приамурье погибли

31 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Спустя день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. 2 сентября МЧС сообщило, что на месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших.