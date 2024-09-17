Все летевшие на борту разбившегося вертолета в Приамурье погибли

Три человека, летевшие на разбившемся в Амурской области вертолете Robinson R66, погибли, сообщили в Росавиации. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).
Разбившийся вертолет нашли на расстоянии около 100 км от города Зея, он полностью разрушен. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Росавиации.
SHOT и 112 пишут, что на борту были сотрудники золотодобывающей компании «Хэргу». Росавиация подтвердила, что вертолет принадлежал этой компании. По данным 112, в числе основных версий катастрофы — техническая неисправность.
РБК направил запрос в ООО «Хэргу».
31 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Спустя день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. 2 сентября МЧС сообщило, что на месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших.