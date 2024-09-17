Две сестры из Иркутской области отдали аферистам почти 4,6 млн рублей

В Иркутской области две сестры попались на уловки лжеброкеров. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона, женщины решили «подняться» на инвестициях и лишились почти 4,6 млн. В июле 2024 года 55-летняя женщина увидела в онлайн-игре рекламу от якобы одной из нефтегазовых компаний. Там предлагали заняться торговлей на фондовом рынке. Дальше все по стандартной схеме: перешла по ссылке, поступил звонок от «специалиста», скачали приложение.