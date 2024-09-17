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Две сестры из Иркутской области отдали аферистам почти 4,6 млн рублей

Женщины хотели «подняться» на инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области две сестры попались на уловки лжеброкеров. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона, женщины решили «подняться» на инвестициях и лишились почти 4,6 млн. В июле 2024 года 55-летняя женщина увидела в онлайн-игре рекламу от якобы одной из нефтегазовых компаний. Там предлагали заняться торговлей на фондовом рынке. Дальше все по стандартной схеме: перешла по ссылке, поступил звонок от «специалиста», скачали приложение.

— Сначала заявительница внесла девять тысяч. После нескольких сделок мошенники позволили ей вывести проценты — две тысячи рублей. Сибирячка стала доверять преступникам и оформила кредит, а всю сумму перевела на указанные счета, — пишет информационное агентство.

Затем в конце августа женщина отправилась в гости к сестре и поделилась о новом способе заработка. Родственница взяла несколько кредитов на четыре миллиона. Так, суммарно они лишились почти 4,6 млн. Что интересно, у одной из жертв в подъезде долго висела листовка о профилактике мошенничества.