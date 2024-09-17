В Уфе трое подростков украли из сейфа почти 1 млн рублей

По версии следствия, в июле трое несовершеннолетних вступили в преступный сговор — решили похитить деньги родственника одного из них. Обвиняемые разработали план, распределили между собой роли, согласно которым один наблюдал за окружающей обстановкой, а двое — проникли в квартиру, вскрыли сейф и похитили 945 тысяч рублей.