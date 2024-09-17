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Под Волгоградом насмерть разбился 25-летний мотоциклист

В Волгоградской области мотоциклист погиб после столкновения с «шестеркой».

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария произошла 16 сентября в Серафимовичском районе. в ДТП погиб 25-летний мотоциклист. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек за рулем «Явы» ехал по второму километру дороги со стороны хутора Пронин в направления Песчаного.

— Не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ-2106», — уточнили в полиции региона.

Мотоциклист получил серьезные травмы. Второй водитель вызвал скорую, но пострадавший скончался до приезда медиков. Проводится проверка.