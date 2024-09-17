Под Волгоградом насмерть разбился 25-летний мотоциклист

Смертельная авария произошла 16 сентября в Серафимовичском районе. в ДТП погиб 25-летний мотоциклист. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек за рулем «Явы» ехал по второму километру дороги со стороны хутора Пронин в направления Песчаного.