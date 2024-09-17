Казанец перевел мошенникам 3 тысячи рублей, пытаясь помочь знакомой

По словам 21-летнего потерпевшего, он получил сообщение от своей знакомой, где та просила его перевести деньги в долг. Выполнив просьбу, молодой человек позвонил девушке, которая сообщила, что она ничего не просила. Выяснилось, что ее страницу взломали мошенники.