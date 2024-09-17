Казанец перевел мошенникам 3 тысячи рублей, пытаясь помочь знакомой

Житель Казани перевел 3 тысячи рублей мошенникам, которые взломали личную страницу его знакомой в социальной сети.
По словам 21-летнего потерпевшего, он получил сообщение от своей знакомой, где та просила его перевести деньги в долг. Выполнив просьбу, молодой человек позвонил девушке, которая сообщила, что она ничего не просила. Выяснилось, что ее страницу взломали мошенники.
В отделе полиции «Вишневский» возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент полицейские занимаются поиском подозреваемых, сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице РТ.
В ведомстве напомнили: чтобы не стать жертвой преступления, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Нельзя сообщать незнакомцам данные о своих банковских картах и счетах, переводить деньги на неизвестные счета.