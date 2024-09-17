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В Балтайском районе из огня спасли пенсионерку

В Саратовской области соседи спасли пенсионерку на пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Серьезный пожар произошел в Саратовской области 16 сентября. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, пламя заметили в 13:26 и сразу сообщили пожарным. Оказалось в деревне Козловка Балтайского района горели сразу два строения: деревянный сарай и крыша жилого дома.

— Тушили три единицы техники. Общая площадь составила 100 квадратных метров, — пишут журналисты телеканала.

В доме находилась 83-летняя пенсионерка. Когда соседи увидели пламя они, помогли пожилой женщине выйти на улицу. Благодаря неравнодушию она не получила повреждений. Что касается причины появления огня, то ее устанавливают дознаватели.

Раннее КП-Иркутск сообщала, что две сестры из Иркутской области стали жертвами аферистов и лишились более четырех миллионов рублей.