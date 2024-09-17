В Балтайском районе из огня спасли пенсионерку

Серьезный пожар произошел в Саратовской области 16 сентября. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, пламя заметили в 13:26 и сразу сообщили пожарным. Оказалось в деревне Козловка Балтайского района горели сразу два строения: деревянный сарай и крыша жилого дома.