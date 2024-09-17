В Татарстане задержали чиновника из Тукаевского района

В Татарстане задержали председателя Палаты земельно-имущественных отношений Тукаевского района. В отношении него завели уголовные дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По версии следствия, чиновник подписал документы для неравноценного обмена земли с известным бизнесменом из Набережных Челнов Валерием Чулаковым. Намеренно некорректно проведенная оценка стоимости участков принесла ущерб государству в 64 миллиона рублей, сообщает «Бизнес Online».
Ранее в Казани на мужчин, бросивших банку пива в сторону машины ДПС, завели дело.