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Три автомобиля сгорели рано утром в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ранним утром 17 сентября в переулке Ремесленников начался пожар.

Там загорелись три легковушки — Toyota Vitz, Volkswagen Caddy и Daewoo Matiz.

«Автомобиль Toyota выгорел полностью. Площадь пожара — 4 квадратных метра. Огонь повредил кузова автомобилей Volkswagen Caddy и Daewoo Matiz», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники. Пожар потушили за три минуты.

Ранее в Екатеринбурге загорелся заброшенный склад на улице Челюскинцев. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

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