Три автомобиля сгорели рано утром в Екатеринбурге

Там загорелись три легковушки — Toyota Vitz, Volkswagen Caddy и Daewoo Matiz.
«Автомобиль Toyota выгорел полностью. Площадь пожара — 4 квадратных метра. Огонь повредил кузова автомобилей Volkswagen Caddy и Daewoo Matiz», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники. Пожар потушили за три минуты.
Ранее в Екатеринбурге загорелся заброшенный склад на улице Челюскинцев. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.