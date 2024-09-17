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ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки

ФСБ показала видео с ликвидированным на Урале агентом, планировавшим теракт.

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ФСБ предоставила видео с ликвидированным украинским агентом разведки, готовившим попытку подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области.

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Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Свердловской области пресечена попытка агента военной разведки Украины подорвать машину руководителя оборонного предприятия. По данным спецслужбы, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

На видео показано тело ликвидированного агента Украины с пистолетом Макарова в руке. Также на кадрах можно увидеть компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе газовые баллоны.