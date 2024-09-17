Volvo опрокинулась на КАД в тумане. Водитель самосвала прикрыл место своей машиной

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 23:45 поступила информация о ДТП на 49-м километре внутреннего кольца. Столкнулись два попутных легковых автомобиля, после чего одна из машин врезалась в отбойник и перевернулась. ДТП обошлось без пострадавших.