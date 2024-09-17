В Батайске завели уголовное дело после падения дерева на ребенка

В Батайске возбудили уголовное дело после падения дерева на 3-летнего ребенка. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.
— Дело завели по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следователь уже осмотрел место происшествия, выясняются обстоятельства случившегося, — прокомментировали в ведомстве.
По данным СК, инцидент произошел 16 сентября 2024 года на детской площадке в одном из микрорайонов города. Ребенок получил ушиб мягких тканей и ссадины, ему была оказана медицинская помощь.
Добавим, ход следствия уже взяли под прокурорский надзор, это подтвердили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.