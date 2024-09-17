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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с падением дерева на ребенка в Батайске

Прокуратура взяла на контроль следствие по факту падения дерева на ребенка в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске расследование падения дерева на 3-летнего мальчика взяла на контроль прокуратура. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Организована проверка по факту травмирования ребенка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Следственным органом возбуждено уголовное дело, его ход и результаты взяты на контроль, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, несчастный случай произошел 16 сентября на детской площадке. По данным СК, малыш получил ушиб мягких тканей и ссадины.