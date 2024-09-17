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Снаряд времен войны нашли на сахарном заводе на Кубани

Рабочие сахарного завода на Кубани нашли артиллерийский снаряд.

Источник: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На сахарном заводе в станице Новопокровской Краснодарского края нашли артиллерийский снаряд. Его обнаружил рабочий в яме с отходами после очистки свеклы.

На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг» и обследовали снаряд. Есть вероятность, что боеприпас мог приехать на завод вместе с урожаем свеклы.

«Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 122-милиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны», — рассказали в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Ранее сообщалось, что на Кубани в поле нашли 46 боеприпасов времен войны.