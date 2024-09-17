В Омской области потерялась 8-летняя школьница

Во время поисков двое росгвардейцев обратили внимание на девочку, которая шла вдоль дороги без сопровождения взрослых. Школьница рассказала, что ушла играть с подругой во дворы домов, а потом заблудилась. Ребёнка вернули домой. Родители девочки поблагодарили росгвардейцев за оперативность и помощь в поисках дочери.