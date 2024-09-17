В Омской области потерялась 8-летняя школьница

Сотрудники Росгвардии Омской области помогли отыскать 8-летнюю школьницу, которая накануне пропала в посёлке Таврическое. По информации ведомства, информацию о пропаже ребёнка экипажи Росгвардии получили уже вечером.
Выяснилось, что девочка ушла из дома и бесследно исчезла. Родители пытались найти её самостоятельно, но их поиски не увенчались успехом.
Во время поисков двое росгвардейцев обратили внимание на девочку, которая шла вдоль дороги без сопровождения взрослых. Школьница рассказала, что ушла играть с подругой во дворы домов, а потом заблудилась. Ребёнка вернули домой. Родители девочки поблагодарили росгвардейцев за оперативность и помощь в поисках дочери.
Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.