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Электроинструменты стали причиной пожара в Ростовской области

Пламя быстро перекинулось с гаража на баню.

Источник: официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

В Шахтах, на улице Ударной мужчина вернулся с работы и оставил на зарядке в гараже шуруповёрт и нивелир. Об этом сообщает официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области.

 — Вскоре он увидел дым и пламя, которое уже перекинулось с гаража на баню. Быстро покинув дом, он вызвал пожарных. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на площади 100 кв.м. Несмотря на оперативные действия спасателей, огонь повредил гараж, автомобиль, баню и кровлю дома, — говорится в сообщении.

16 огнеборцев и четыре единицы техники было задействовано в тушении.

МЧС
пожары