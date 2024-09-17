Электроинструменты стали причиной пожара в Ростовской области

В Шахтах, на улице Ударной мужчина вернулся с работы и оставил на зарядке в гараже шуруповёрт и нивелир. Об этом сообщает официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области.



— Вскоре он увидел дым и пламя, которое уже перекинулось с гаража на баню. Быстро покинув дом, он вызвал пожарных. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на площади 100 кв.м. Несмотря на оперативные действия спасателей, огонь повредил гараж, автомобиль, баню и кровлю дома, — говорится в сообщении.



16 огнеборцев и четыре единицы техники было задействовано в тушении.