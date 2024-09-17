Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

Огонь вспыхнул в жилом доме Кунгура.

Вчера, 16 сентября, на пожаре в Кунгурском округе погиб мужчина. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ближе к вечеру 16 сентября на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Кунгуре. Огонь вспыхнул на втором этаже жилого дома по улице Голованова.

«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 22 человек личного состава и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. В настоящее время по факту пожара проводится проверка» — уточнили в ведомстве.

В результате пожара погиб один мужчина. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 24 человека, среди которых 5 детей.

пожары