В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

Вчера, 16 сентября, на пожаре в Кунгурском округе погиб мужчина. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Ближе к вечеру 16 сентября на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Кунгуре. Огонь вспыхнул на втором этаже жилого дома по улице Голованова.
«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 22 человек личного состава и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. В настоящее время по факту пожара проводится проверка» — уточнили в ведомстве.
В результате пожара погиб один мужчина. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 24 человека, среди которых 5 детей.