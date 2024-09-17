Пострадавших в школе в Челябинске детей отправят на лечение в Москву

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен — РИА Новости. Детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, спецбортом в сопровождении родителей перевезут в Москву, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
По данным пресс-службы, федеральный Минздрав продолжает совместную работу с врачами больницы, в которой находятся пострадавшие дети. Проведены повторные консультации с ведущими специалистами России, дети переведены из реанимации в отделение нейрохирургии, все лечебные мероприятия проводятся согласно рекомендациям.
«Состояние детей стабильное, в связи с чем принято решение начать мероприятия по ранней реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений. Специальным бортом дети в сопровождении родителей будут направлены в Москву», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в Москву перевезут всех троих детей, пострадавших в школе.
Как сообщалось, во вторник министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в областной детской больнице. Кроме того, пострадавшая учительница продолжает лечение в профильном отделении, ее состояние стабильное.
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков — две девочки и мальчик — и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы.
Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.