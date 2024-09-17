Пострадавших в школе в Челябинске детей отправят на лечение в Москву

Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.