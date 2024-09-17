Полиция разыскивает неизвестного, открывшего стрельбу в центре Владивостока

В центре Владивостока более 10 автомобилей пострадало от рук стрелка. В полицию обратился житель города и рассказал, что в районе Океанского проспекта неизвестный повредил его BMW. Кроме того, поступило сообщение и от 49-летней жительницы Первореченского района, которая сообщила о повреждении автомобиля Lexus в том же месте. Нарушителя общественного порядка разыскивает полиция, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.
По факту повреждения BMW неизвестным возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
«По факту повреждения автомобиля Lexus проводится проверка, устанавливается ущерб, причиненный потерпевшей и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время по обоим фактам проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности, местонахождения и задержание злоумышленника.