Двое 13-летних подростков пропали в Петербурге

В Петербурге пропали два 13-летних подростка. Школьники не вернулись домой 14 сентября. Вот уже четвертый день их местонахождение остается неизвестным. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт». Волонтеры приступили к поискам и разместили на своих ресурсах ориентировки.
— Помогите найти подростков! Нужна помощь добровольцев, — обращаются к петербуржцам волонтеры.
По данным с ориентировки, рост мальчика, который находится на фотографии слева, составляет 175 сантиметров, он нормального телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами. В день пропажи на нем была черная жилетка, темно-синие шорты и светло-бежевые кроссовки. Рост второго парня составляет 160 сантиметров, он нормального телосложения, с зелеными глазами и светло-русыми волосами. На нем были черные шорты, синяя футболка и серые кроссовки.
Всех, кто видел мальчиков или знает, где они сейчас находятся, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефону «горячей линии» отряда: 8−800−700−54−52.