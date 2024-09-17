Двое 13-летних подростков пропали в Петербурге

По данным с ориентировки, рост мальчика, который находится на фотографии слева, составляет 175 сантиметров, он нормального телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами. В день пропажи на нем была черная жилетка, темно-синие шорты и светло-бежевые кроссовки. Рост второго парня составляет 160 сантиметров, он нормального телосложения, с зелеными глазами и светло-русыми волосами. На нем были черные шорты, синяя футболка и серые кроссовки.