Средства ПВО РФ за сутки сбили снаряд HIMARS

По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 658 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 157 танков и других боевых бронированных машин, 1 454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 26 148 единиц специальной военной автомобильной техники противника.