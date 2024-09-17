Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО РФ за сутки сбили снаряд HIMARS

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили один снаряд РСЗО HIMARS и 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: U.S. Army

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 658 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 157 танков и других боевых бронированных машин, 1 454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 26 148 единиц специальной военной автомобильной техники противника.