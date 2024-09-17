Подразделения «Запада» отразили три контратаки

«Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Богдана”, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США», — добавили в МО РФ.