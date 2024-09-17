«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах», — сказали там.
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие предприятия ВПК Украины
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также места хранения вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.