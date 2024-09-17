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Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в результате действий группировки войск «Север» в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.