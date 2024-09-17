Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.