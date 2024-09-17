В Москве задержан подозреваемый в финансировании терроризма

Мужчина был задержан сотрудниками спецслужбы в Москве, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Московскому региону.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый перевел денежные средства лицу, в отношении которого следственным отделом УФСБ России по Ярославской области ранее были открыты уголовные дела по ч. 4 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Содействие террористической деятельности» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).