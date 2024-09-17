В Москве задержан подозреваемый в финансировании терроризма

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый перевел денежные средства лицу, в отношении которого следственным отделом УФСБ России по Ярославской области ранее были открыты уголовные дела по ч. 4 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Содействие террористической деятельности» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).