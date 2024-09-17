ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Звановки

«ВКС России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Звановка на временно оккупированной украинскими националистами территории Донецкой Народной Республики. В результате авиаудара средствами объективного контроля было зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания. При этом потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и 4 единицы автомобильной техники», — говорится в сообщении.