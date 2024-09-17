В Приморье женщина сигналила SOS и выпала в окно

Вечером 16 сентября жители домов, соседних с № 50а по улице Луговая во Владивостоке, стали свидетелями странного зрелища. В окне на 6-м этаже появилась большая надпись SOS, а затем начались сигналы бедствия миганием фонарика. Далее «кино» превратилось в триллер: женщина выпала из окна. Подробности — в материале «АиФ — Приморье».
Звала на помощь.
Очевидцы обратились в полицию. По данным местных Telegram-каналов, до этого к женщине приходил участковый и ушёл ни с чем.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. сообщили, что заявление от местного жителя поступило в отдел полиции № 3. Мужчина рассказал о сигналах бедствия от женщины из соседнего дома. На место тут же выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские начали проверку обстоятельств происшествия. В краевой прокуратуре отметили, что на помощь женщине выехали также спасатели МЧС и скорая.
Снимавшие ситуацию на видео жильцы соседних домов заметили, что после прибытия правоохранителей и спецслужб подававшая сигналы SOS начала вылезать в окно, а затем сбросила с подоконника самодельную лестницу.
«Минут 15 назад пилили дверь. Сейчас вот лесенку какую-то в окно скинула. Говорит, что не собственница квартиры и 15 дней находится в заложниках. Полицейские внизу стоят», — рассказал житель дома напротив.
В комментариях к записям многие задавались вопросом, почему к окну не подняли автолестницу. Другие очевидцы отвечали, что на попытки развернуть лестницу женщина также пыталась покинуть жильё через оконный проём.
Не увенчались успехом и попытки поговорить с ней через дверь. В какой-то момент обитательница квартиры полностью вылезла из окна и повисла на своём импровизированном трапе.
Далее случилось страшное: она не удержалась и полетела вниз. На видео падения заметно, что примерно на уровне третьего этажа полёт слегка затормозили сушилки для белья.
К счастью, пострадавшая осталась жива. Её отвезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2 (она же Тысячекоечная).
Виной всему заболевание.
В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту «АиФ — Приморье» рассказали, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
«После того, как сорвалась в состоянии психической нестабильности с подоконника, скорая доставила её в Тысячекоечную больницу. Состояние в настоящий момент удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.
Соседи пострадавшей поделились с изданием Vladivostok1.ru, что женщина уже долгое время кого-то боялась. Она утверждала, что некие личности якобы хотят убить её за долги, и вывешивала объявления с их фамилиями.
Также беспокойная соседка вооружалась молотком, когда кто-то рядом шумел и мешал ей спать.
Жители рассказали, что состояние женщины изменилось около 10 лет назад. Живёт на Луговой она давно, ей больше 40 лет, у неё есть взрослый сын. Ранее женщина контактировала с соседями, выходила гулять, разговаривала. Но в последнее время превратилась в затворницу и отказывалась покидать квартиру.
Правоохранительные органы разберутся в ситуации, однако есть все шансы, что насильно потерпевшую никто не удерживал, а убегала через окно она от собственных страхов.