В Приморье женщина сигналила SOS и выпала в окно

Жители рассказали, что состояние женщины изменилось около 10 лет назад. Живёт на Луговой она давно, ей больше 40 лет, у неё есть взрослый сын. Ранее женщина контактировала с соседями, выходила гулять, разговаривала. Но в последнее время превратилась в затворницу и отказывалась покидать квартиру.