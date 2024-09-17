Мужчина, изготавливающий боеприпасы, задержан в Ростовской области

Сотрудники уголовного розыска задержали в Ростовской области 43-летнего местного жителя, изготавливавшего оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.



— В ходе обследования гаража злоумышленника стражи правопорядка установили и изъяли один сигнальный пистолет и 103 патрона различного калибра. Исследование установило, что пистолет и патроны изготовлены самодельным способом и относятся к огнестрельному оружию. Пистолет, как и обнаруженные боеприпасы, пригодны для производства выстрелов — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.