Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, в том числе Суджанский район, началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 13,8 тыс. военнослужащих и 115 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.