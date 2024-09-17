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В Кремле не получали обращений от жителей Суджи

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Кремль не получал обращений от жителей временно занятого украинскими формированиями города Суджи Курской области. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приписываемом суджанам видеообращении с просьбой об открытии гуманитарного коридора.

Источник: РИА "Новости"

«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу, — отреагировал представитель Кремля. — Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет».

Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, в том числе Суджанский район, началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 13,8 тыс. военнослужащих и 115 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Песков Дмитрий