На Западном в Ростове на школьника упало дерево

На Западном в Ростове-на-Дону на школьника упало дерево, и этот момент попал на видео. Сейчас ролик опубликован в одном из городских пабликов.
Как уточняют ростовчане, инцидент произошел вблизи школы № 15. Предварительно, ребенок получил легкое сотрясение и шишку.
При этом сильно поврежден оказался припаркованный рядом автомобиль, людей в нем заблокировало, к счастью, не пострадали.
Напомним, с 15 по 17 сентября из-за штормового ветра в донской столице упали 67 деревьев. Жителей и гостей города просят быть осторожными.
Добавим, ранее в Батайске 3-летний малыш пострадал из-за падения дерева. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.