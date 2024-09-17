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На Западном в Ростове на школьника упало дерево

В Ростове большое дерево упало на школьника и машину с людьми.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону на школьника упало дерево, и этот момент попал на видео. Сейчас ролик опубликован в одном из городских пабликов.

Как уточняют ростовчане, инцидент произошел вблизи школы № 15. Предварительно, ребенок получил легкое сотрясение и шишку.

При этом сильно поврежден оказался припаркованный рядом автомобиль, людей в нем заблокировало, к счастью, не пострадали.

Напомним, с 15 по 17 сентября из-за штормового ветра в донской столице упали 67 деревьев. Жителей и гостей города просят быть осторожными.

Добавим, ранее в Батайске 3-летний малыш пострадал из-за падения дерева. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.