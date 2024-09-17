Массовое ДТП с четырьмя пострадавшими произошло на Кубани

17 сентября около 11:20 часов на трассе «Майкоп — Усть-Лабинск» в Кореновском районе произошло массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля.
«Предварительно установлено, что 18-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot. От удара отечественную легковушку разорвало на две части, одна из которых отлетела в Nissan, который двигался во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии пострадали четыре человека, в числе которых водители и пассажиры автомобилей ВАЗ- 2106 и Peugeot. Все они госпитализированы.
На месте работают правоохранители, все обстоятельства ДТП выясняются. Движение затруднено, регулировку осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что из-за ДТП полностью ограничено движение по трассе «Джубга-Сочи».