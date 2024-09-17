55 млн рублей задолжал начальник ЧОПа в Иркутской области

— Чтобы минимизировать налоговые обязательства за 2019−2020 годы, фигурант организовал фиктивный документооборот и обеспечил включение в налоговые декларации ложные данные о заниженном размере полученных доходов. Кроме того, он не предоставил в фискальные органы декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль организации, — пишет информационное издание.