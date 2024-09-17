55 млн рублей задолжал начальник ЧОПа в Иркутской области

В Иркутской области начальник ЧОПа задолжал налоговой 55 миллионов рублей. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры и СУ СКР региона, учредитель устроил фиктивный документооборот. Он знал, что с 2019 года ЧОП лишился возможности платить налоги по упрощенной системе.
— Чтобы минимизировать налоговые обязательства за 2019−2020 годы, фигурант организовал фиктивный документооборот и обеспечил включение в налоговые декларации ложные данные о заниженном размере полученных доходов. Кроме того, он не предоставил в фискальные органы декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль организации, — пишет информационное издание.
Уклонение от налогов выявили служащие УФНС и УФСБ региона. Дело об уклонении на сумму свыше 55,6 миллиона передали в Куйбышевский суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье две женщины попались на уловки лжеброкеров несмотря на предупреждающее объявление.