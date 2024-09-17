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Омич нашел банковскую карту пенсионера и 33 раза закупился алкоголем

Теперь неизвестного мужчину разыскивают полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В Омске пенсионер потерял банковскую карту. Заметил пропажу пожилой омич лишь тогда, когда не смог расплатиться в аптеке за лекарства.

Полицейским 85-летний пенсионер рассказал, что за время пропажи с его банковской карты пропало 7,5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»). Правоохранители установили, что похититель 33 раза расплатился картой пенсионера в вино-водочных магазинах на территории Советского округа.

Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Всех, кто обладает какой-либо информацией о похитителе, просят звонить по телефонам: 79−37−02, 8−913−969−26−68 или 102.