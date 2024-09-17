В Ростовской области потушили все пожары

В Ростовской области потушили все вспыхнувшие ранее пожары. Об этом сегодня, 17 сентября, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— В настоящее время действующих пожаров нет. При этом в 27 муниципальных образованиях сохраняется опасность возгораний, — отметили в экстренном ведомстве.
По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе произошел 131 пожар, 60 из этого числа — ландшафтные.
Огонь в Ростовской области в разное время и на разных территориях полыхал с выходных. Ситуацию осложнял сильный ветер, который, к слову, все еще не прекратился.
Напомним, одно из происшествий зафиксировали в Аксае, там выгорела часть Центрального рынка. Пострадавшие павильоны пообещали восстановить.