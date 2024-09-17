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В Ростовской области потушили все пожары

В МЧС сообщили о ликвидации пожаров в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области потушили все вспыхнувшие ранее пожары. Об этом сегодня, 17 сентября, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В настоящее время действующих пожаров нет. При этом в 27 муниципальных образованиях сохраняется опасность возгораний, — отметили в экстренном ведомстве.

По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе произошел 131 пожар, 60 из этого числа — ландшафтные.

Огонь в Ростовской области в разное время и на разных территориях полыхал с выходных. Ситуацию осложнял сильный ветер, который, к слову, все еще не прекратился.

Напомним, одно из происшествий зафиксировали в Аксае, там выгорела часть Центрального рынка. Пострадавшие павильоны пообещали восстановить.

МЧС