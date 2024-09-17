В Челябинске водитель Lada Granta сбил мужчину на пешеходном переходе

Жителям и гостям Челябинска напомнили, что по всем фактам нарушений правил дорожного движения и ДТП можно сообщить в Госавтоинспекцию города Челябинска по адресу: Челябинск, ул. Гончаренко, 99, либо по номеру телефона 02/102, или в дежурную часть Госавтоинспекции города Челябинска по телефонам 728−60−11, 728−60−10.