В Челябинске водитель Lada Granta сбил мужчину на пешеходном переходе

Авария случилась в 11:46 около дома 3 на улице Барбюса.
— 53-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 67-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.
Жителям и гостям Челябинска напомнили, что по всем фактам нарушений правил дорожного движения и ДТП можно сообщить в Госавтоинспекцию города Челябинска по адресу: Челябинск, ул. Гончаренко, 99, либо по номеру телефона 02/102, или в дежурную часть Госавтоинспекции города Челябинска по телефонам 728−60−11, 728−60−10.
На прошлой неделе в Челябинской области госавтоинспекторы задержали 263 нетрезвых водителя. В их числе оказались 36 автомобилистов, попавшихся пьяными уже не в первый раз.