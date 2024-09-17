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В Челябинске водитель Lada Granta сбил мужчину на пешеходном переходе

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего около полудня во вторник, 17 сентября, в Ленинском районе. Мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил водитель за рулём Lada Granta.

Авария случилась в 11:46 около дома 3 на улице Барбюса.

— 53-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 67-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.

Жителям и гостям Челябинска напомнили, что по всем фактам нарушений правил дорожного движения и ДТП можно сообщить в Госавтоинспекцию города Челябинска по адресу: Челябинск, ул. Гончаренко, 99, либо по номеру телефона 02/102, или в дежурную часть Госавтоинспекции города Челябинска по телефонам 728−60−11, 728−60−10.

На прошлой неделе в Челябинской области госавтоинспекторы задержали 263 нетрезвых водителя. В их числе оказались 36 автомобилистов, попавшихся пьяными уже не в первый раз.