Серийную банду липовых кредиторов из Адыгеи осудят в Волгограде

По версии следствия, двое жителей Республики Адыгея решили подзаработать и создать на территории Волгограда нелегальный бизнес. Возглавил банду один из участников, который разбирался в сфере кредитования. Он и предложил одной из своих знакомых принять участие в преступной схеме и стать наряду с ним ее руководителем. Позднее он также привлек еще двух жительниц Волгограда в качестве «менеджеров».